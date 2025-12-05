Incidente su via Salaria tra macchina e autocarro: donna gravissima muore in ospedale

Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale è avvenuto lungo via Salaria a Roma. Il sinistro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 5 dicembre. Da quanto si apprende una donna di sessant'anni è morta in ospedale, dov'era arrivata in condizioni gravissime. A scontrarsi la sua auto e un autocarro. Sul sinistro hanno lavorato gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto i rilievi di rito e ricostruito la dinamica dell'accaduto.

Secondo le informazioni apprese poco prima dell'incidente la donna era alla guida della sua macchina, una Renault Twingo, erano circa le ore 16. Stava percorrendo via Salaria tra Roma e Monterotondo quando si è scontrata con un autocaro Iveco all'altezza del chilometro 17. L'impatto è stato violento e ad avere la peggio l'automobilista. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza. Gli operatori sanitari hanno preso in carico la donna, trasportandola all'ospedale Sant'Andreea con codice rosso. Le sue condizioni di salute erano gravissime. Poi purtroppo è deceduta dopo il suo arrivo.

Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del III Gruppo Nomentano, che hanno svolto gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'ipotesi al momento è che la conducente della Twingo sia stata colta da un malore improvviso, che habbia perso il controllo al volante per poi finire contro un autocarro. Mercoledì scorso 3 dicembre un uomo di 73 anni, Antonio Dell'Anna, è morto investito da un'automobile mentre andava in bicicletta lungo via Aurelia.