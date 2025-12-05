Tragico incidente a Roma, viene investito in bici da un’auto: morto dopo ore di agonia Antonio Dell’Anna

Immagine di repertorio

Stava viaggiando in sella alla sua bicicletta quando è stato investito da un'automobile. È quanto accaduto a un uomo di 73 anni mercoledì 3 dicembre 2025. Il terribile incidente è avvenuto verso l'ora di pranzo, alle 13.30 circa, nel quadrante nord ovest della capitale.

Sul posto sono arrivati immediatamente i caschi bianchi per i rilievi del caso e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno portato in ospedale il settantatreenne. Per lui non c'è stato niente da fare. A causa di complicazioni, è morto dopo qualche ora. Si chiamava Antonio Dell’Anna.

L'incidente lungo la via Aurelia

I fatti risalgono alla giornata di mercoledì scorso, 3 dicembre 2025 quando, verso l'ora di pranzo, verso le 13.30, come anticipato, si è verificato il terribile incidente. Una Fiat Panda guidata da una donna di 30 anni ha travolto un uomo di 73 che stava pedalando in sella alla sua bicicletta. Il sinistro si è verificato lungo la via Aurelia, all'altezza dello svincolo che porta a Castel di Guido e al chilometro 20.800. L'automobile ha travolto il ciclista. Ed è scattato subito l'allarme.

L'intervento degli agenti e del 118

Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del XIII Gruppo Aurelio e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118. Mentre i caschi bianchi hanno immediatamente iniziato a svolgere i rilievi del caso sul luogo dello scontro e hanno, in seguito, sottoposto la trentenne al volante ai test di rito per verificare la presenza di alcol e droghe nel sangue, tutti dai risultati negativo, il settantatreenne è stato trasportato in ospedale.

Antonio Dell'Anna morto dopo ore di agonia

L'uomo è stato trasferito d'urgenza al vicino Aurelia Hospital. Le sue condizioni sono apparse subito critiche a causa di una lesione midollare alta e una gravissima instabilità emodinamica, come appreso da Fanpage.it. A causa di alcune complicazione è poi stato trasferito d'urgenza al policlinico Agostino Gemelli dove è morto poche ore dopo, nel corso della serata di mercoledì. Aveva 73 anni e si chiamava Antonio Dell’Anna.