Incidente su via Pontina fra tre auto, una si ribalta: automobili in coda per chilometri L’incidente ha coinvolto tre automobili: una Lancia, una Clio e una Yaris. Dopo l’impatto, sulla via Pontina si sono formate lunghe code, oltre 3 chilometri.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

È successo questa mattina, lunedì 19 giugno 2023, lungo la via Pontina, la Strada Statale 148, fra il comune di Aprilia e via del Genio Civile, la strada che porta alla Nettunense: tre automobili sono rimaste coinvolte in un incidente. Una delle macchine si è ribaltata e schiantata al suolo. Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della polizia stradale di Aprilia e i soccorsi per prendere in carico le persone ferite. A seguito del sinistro si sono sviluppate code di traffico lunghe almeno tre chilometri.

La dinamica dell'incidente sulla Pontina

Una volta arrivati sul luogo dell'incidente, gli agenti hanno immediatamente iniziato a svolgere i rilievi di routine per fare chiarezza su quanto accaduto: saranno loro a ricostruire quanto accaduto dell'incidente ed eventuali responsabilità.

Non si conosce ancora l'esatta dinamica dell'incidente di stamattina lungo via Pontina: le tre automobili si sono scontrate e, a causa del forte impatto, una, guidata da una ragazza, si è ribaltata su un lato. Oltre alla ragazza, anche gli altri due conducenti sono rimasti feriti: si tratta, come riporta il Messaggero, di una donna anziana e un uomo.

Scontro sulla Pontina, tre feriti trasportati in ospedale

Sul posto, oltre agli agenti, sono arrivati anche i soccorritori del personale sanitario del 118. Gli operatori, arrivati con tre diverse ambulanze, hanno trasferito i feriti al pronto soccorso dell'ospedale di Aprilia.

Incidente via Pontina, traffico in aumento

Fin dall'impatto in via Pontina, si sono formate lunghe code di traffico, di almeno tre chilometri, probabilmente destinate ad aumentare. A segnalare l'incidente con un tweet, il servizio di Astral Infomobilità sulla viabilità della regione Lazio.