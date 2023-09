Incidente su via Pontina a Mostacciano, pullman si scontra con auto della polizia stradale Il pullman si sarebbe schiantato contro l’automobile della polizia stradale che si trovava in sosta a bordo strada.

A cura di Beatrice Tominic

L’incidente sulla via Pontina. A sinistra la Polizia Locale di Roma Capitale (foto di repertorio)

È accaduto lungo la via Pontina, all'altezza dell'uscita per Mostacciano nella mattinata di oggi, martedì 26 settembre 2023. Verso le 10.20 un pullman e un'automobile della polizia stradale si sono scontrati: a renderlo noto a Fanpage.it un lettore. Sul luogo del sinistro, lungo la via Pontina in direzione Eur, sono immediatamente arrivate le pattuglie dell'XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale che si trovano ancora sul posto per i rilievi di rito.

La dinamica dell'incidente

Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale si trovano ancora sul luogo dell'incidente e sono in corso i rilievi per accertare la dinamica del sinistro. Secondo le prime informazioni raccolte da Fanpage.it, l'automobile della polizia stradale si sarebbe trovata ferma quando un pullman, che stava procedendo lungo la strada alle spalle del veicolo della stradale, l'avrebbe preso in pieno.

Due agenti che si trovavano all'interno dell'automobile sono riusciti ad uscire dall'abitacolo. Non si conoscono ancora le loro condizioni di salute. Sicuramente la paura deve essere stata tanta: "Il pullman deve essersi schiantato all'improvviso e violentemente sull'automobile – hanno raccontato a Fanpage.it – Tanto che, una volta sceso dalla macchina, l’autista della polizia tremava ancora per lo spavento".

Articolo in aggiornamento