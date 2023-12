Incidente su via Nettunense: Ernesto è morto a 36 anni mentre tornava a casa dal lavoro di notte Ernesto Aldo Russo, residente ad Aprilia, è morto a 36 anni in un incidente mortale su via Nettunense all’altezza di Campo di Carne. Erano le 3 del mattino e stava tornando a casa dal lavoro quando si è schiantato contro un albero: fatele forse un colpo di sonno.

A cura di Redazione Roma

Un incidente mortale è avvenuto la scorsa notte su via Nettunense. Erano circa le 3.00 del mattino di sabato 2 dicembre, quando un uomo di trentasei anni che viaggiava a bordo di una Fiat Punto, ha perso il controllo della vettura all'altezza di Campo di Carne, finendo fuori strada schiantandosi contro un albero. Quando sono arrivati i soccorsi del 118 (allertati da alcuni passanti) a bordo di un'ambulanza, le condizioni del conducente sono apparse subito gravi. Purtroppo non è bastata la corsa in ospedale a sirene spiegate: ricoverato in codice rosso al pronto soccorso di Aprilia, l'uomo è morto poco dopo l'arrivo nonostante gli sforzi dei medici.

La vittima si chiamava Ernesto Aldo Russo, era residente ad Aprilia, e stava tornando dal lavoro. Forse, a essere fatale, un colpo di sonno. I carabinieri della stazione locale hanno eseguito i rilievi del caso, hanno accertato come nel sinistro mortale non sono stati coinvolti altri veicoli. Quando la notizia si è diffusa i messaggi di cordoglio e ricordo hanno cominciato a rimbalzare sui social network, per questa ennesima vita spezzata sulla strada. Una morta resa tanto più dolorosa dal fatto che il 36enne stata tornando a casa dopo un lungo turno di lavoro, e forse proprio la stanchezza gli sarebbe stata fatale.

Il tratto di via Nettunense dove ha perso la vita Ernesto è spesso teatro di incidenti. Solo qualche settimana fa, il 4 ottobre, tra Campoleone e Aprilia è morto Tommaso Cicoli, in un frontale tra la sua moto e una macchina. I residenti da tempo chiedono interventi soprattutto per limitare la velocità su via Nettunense.