Incidente mortale ad Aprilia: la vittima è Tommaso Cicoli, geometra e militante di Fratelli d’Italia L’uomo, 41 anni, è stato sbalzato dal suo scooter a seguito di un frontale con una Renault, lungo la via Nettunense. Inutili i tentativi di rianimarlo: Cicoli è morto qualche ora dopo al San Camillo di Roma.

A cura di Simone Matteis

Ancora un incidente mortale sulle strade del Lazio: a perdere la vita sulla Nettunense un 41enne di Aprilia, Tommaso Cicoli, impiegato come geometra al Comune di Castel Gandolfo e noto per la sua militanza politica nel comune pontino con Fratelli d'Italia.

L'incidente è avvenuto mercoledì 4 ottobre intorno alle ore 16 lungo la via Nettunense, al confine tra i comuni di Aprilia e Lanuvio. Cicoli viaggiava in sella al suo scooter T-Max quando si è scontrato quasi frontalmente con una Renault Kadjar con a bordo mamma e figlio.

Fatale l'impatto con una Renault

L'impatto è stato fortissimo, tanto da sbalzare l'uomo dallo scooter scaraventandolo contro una ringhiera di ferro: all'arrivo dei soccorsi, i sanitari del 118 hanno subito constatato come le condizioni di Cicoli fossero gravissime. Dopo i tentativi di rianimarlo, durati quasi un'ora, l'uomo è stato trasportato d'urgenza in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma, Il quadro clinico era disperato e nel giro di qualche ora i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Lanuvio, che stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Entrambi i mezzi coinvolti, lo scooter e l'automobile, sono stati sequestrati. Più lievi invece le ferite riportate dalla donna alla guida della Renault e da suo figlio: entrambi sono stati trasportati in codice giallo presso il vicino ospedale dei Castelli ma le loro condizioni non preoccupano i medici.

Il dolore della città di Aprilia

Uno shock per la comunità di Aprilia la morte di Tommaso Cicoli: per anni, il geometra aveva lavorato presso l'ufficio tecnico della sua città, prima del trasferimento a Castel Gandolfo. Alle elezioni amministrative dello scorso maggio, Cicoli aveva concretizzato la sua passione per l'impegno politico candidandosi nelle liste di Fratelli d'Italia.