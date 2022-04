Incidente su via Flaminia: moto investe una bambina di 11 anni Momenti di paura per una bambina di undici anni che ieri pomeriggio è stata investita da una moto lungo via Flaminia a Roma. È in ospedale ma non grave.

A cura di Alessia Rabbai

Una bambina di undici anni è stata investita da una moto e ferita lungo via Flaminia a Roma. I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio, mercoledì 13 aprile, intorno alle ore 17, nel territorio di Roma Nord. La giovane è stata soccorsa e trasportata in ospedale con codice rosso per dinamica, ma non è grave. Ad urtarla è stato il conducente di una moto Mbk, mentre attraversava la strada in compagnia di un'amica. Momenti di preoccupazione tra i presenti, che hanno assistito alla scena e che hanno prestato i primi soccorsi alla vittima. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi ed è partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente di un'ambulanza per un incidente che coinvolgeva una paziente di giovane età. Ricevuta la chiamata d'emergenza, sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza, che ha preso in carico la bambina trasportandola al Policlinco Agostino Gemelli di Roma. Arrivata al pronto soccorso la giovane paziente è stata affidata alle cure dei dottori, che l'hanno medicata e sottoposta agli accertamenti necessari del caso.

Presenti sul luogo del sinistro gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XV Gruppo Cassia, che hanno svolto le verifiche di rito e hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto. Sulla vicenda sono intervenuti i residenti, che hanno commentato l'accaduto nei gruppi di quartiere del Fleming e Vigna Clara. Non è infatti la prima volta che in quel punto di via Flaminia nei pressi dell'Istituto Gesù e Maria, si verificano incidenti o vengano investiti pedoni. I residenti avevano già segnalato la pericolosità della strada in prossimità delle strisce pedonali, ora chiedono l'intervento concreto delle istituzioni.