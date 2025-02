Incidente stradale in via Appia a Latina, tamponamento tra tre auto e tir: un ferito

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto lungo via Appia nel Comune di Terracina, in provincia di Latina nella mattinata di oggi, giovedì 27 febbraio. Il sinistro ha visto il tamponamento tra tre auto e un tir, con un ferito, che ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato trasportato in ospedale. Da quanto si apprende non rischierebbe di morire. Si tratta del secondo incidente in due giorni nel territorio pontino: ieri pomeriggio due veicoli si sono scontrati.

Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente che si è verificato stamattina a scontrarsi sono state tre auto, una Renault Clio, una Nissan Micra e una Peugeot 207 e un tir Mercedes. Tutti e quattro i veicoli stavano transitando lungo via Appia quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono tamponati. La scena è avvenuta davanti agli occhi degli altri automonbilisti di passaggio, che hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112.

Sul posto ricevuta la segnalazione è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso, per i vari conducenti e passeggeri rimasti coinvolti nell'incidente. Uno di loro, che vaiggiava in una delle macchine, ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale di Terracina e affidato alle cure dei medici. Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri, che hanno svolto i rilievi scientifici. Inevitabili i disagi alla viabilità, con traffico e code per il tamponamento, terminate le verifiche, la carreggiata è stata liberata dai veicoli incidentati e la circolazione è tornata alla normalità.