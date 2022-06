Incidente stradale alla Galleria Giovanni XXIII, due auto si tamponano e una si ribalta Si è verificato un incidente stradale nei pressi della galleria Giovanni XXIII: un’automobile, un’Opel Agila blu, si è ribaltata a seguito di un tamponamento.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nel primissimo pomeriggio di oggi, venerdì 24 giugno 2022: si è verificato un incidente nel quadrante nord ovest della città di Roma. Nei pressi della galleria Giovanni XXIII, verso la Pineta Sacchetti, un'automobile, un'Opel Agila di colore blu acceso, si è ribaltata a seguito di un incidente.

L'arrivo dei soccorsi

Sul luogo dell'incidente sono immediatamente arrivati i soccorsi. Oltre ai medici e agli infermieri del personale sanitario del 118, sono arrivati in breve tempo gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per regolare la circolazione (che, come si apprende, non ha subito alcuna modifica) e cercare di fare chiarezza sulle cause che hanno scatenato l'incidente e il ribaltamento dell'automobile: i caschi bianchi sono ancora sul luogo per effettuare i rilievi di loro competenza. È arrivata anche la squadra di vigili del fuoco 9A del quartiere Prati intervenuta per estrarre dall'abitacolo la conducente del mezzo ribaltato.

La conducente al volante dell'auto ribaltata

Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul luogo dell'incidente per estrarla dall'abitacolo, però, hanno trovato la donna, la conducente al volante dell'Opel Agila blu che si è ribaltata, che stava provando ad uscire autonomamente dal mezzo incidentato. I pompieri, allora, l'hanno aiutata, fortunatamente constatandone il buono stato di salute.

La donna, infine, è stata comunque assicurata alle cure dei medici e degli infermieri del personale sanitario del 118 che l'hanno presa in cura per i controlli e le verifiche di routine, ma sembra non essere gravi e adesso si trova in buone condizioni. Oltre a lei, non è stato registrato alcun ferito neanche nell'altro mezzo che è rimasto coinvolto nel tamponamento.