Incidente stradale a Roma, auto travolge un bimbo di 5 anni in bicicletta: è grave

Un bimbo di 5 anni è stato travolto da un’auto a Roma mentre era in sella alla sua bicicletta.

Immagine di repertorio

Grave incidente stradale a Roma: un'auto ha travolto un bimbo in bicicletta. Stando a quanto si apprende, è in gravi condizioni. Il piccolo, 5 anni, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Secondo quanto ricostruito, l'incidente è avvenuto ieri sera in via di Tor Pignattara, all'incrocio con via dell'Acquedotto Alessandrino, quartiere Casilino. Lo scontro sarebbe avvenuto intorno alle 21. Il papà aveva perso di vista il figlio, quando il bambino è stato preso in pieno da un'automobile. Il conducente si è immediatamente fermato a prestare soccorso e a chiamare il 118. Il piccolo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Vannini di via dell'Acqua Bullicante e poi trasferito all'ospedale pediatrico Bambino Gesù a causa dei gravi traumi riportati.

Sul posto per i rilievi del caso gli uomini della polizia locale di Roma capitale.