Incidente stradale a Gaeta, muore dopo quattro giorni di agonia Erasmo Ciano ‘Mamuccio’

A cura di Enrico Tata

Ha perso il controllo del suo scooter ed è caduto con violenza sull'asfalto. Dopo cinque giorni di agonia in ospedale, è morto il 43enne Erasmo Ciano, conosciuto a Gaeta con il soprannome di ‘Mamuccio'. L'uomo stava percorrendo lungomare Caboto, quando è caduto per motivi ancora da chiarire. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia e poi trasferito in eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma, ma purtroppo non ce l'ha fatta.

La dinamica dell'incidente: ‘Mamuccio', putroppo, non ce l'ha fatta

Secondo quanto riporta il quotidiano locale Latina Oggi, l'incidente è avvenuto intorno alle 21.30 di martedì 19 aprile. Mamuccio viaggiava in direzione Formia su lungomare Caboto in sella al suo Kimko People S, quando improvvisamente ha perso il controllo all'altezza del ristorante ‘Come il mare'. Probabilmente si è trattato di un malore.

È stato sbalzato dallo scooter ed è finito prima su una macchina parcheggiata a lato della carreggiata e poi sull'asfalto. A prestare i primi soccorsi è stato un medico che stava cenando al ristorante e in seguito sono arrivati i sanitari del 118 e una pattuglia di carabinieri della compagnia di Formia. L'uomo ha riportato diverse fratture su tutto il corpo e le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi. Per questo i medici del pronto soccorso dell'ospedale di Formia hanno deciso immediatamente il suo trasferimento d'urgenza in eliambulanza al San Camillo di Roma. Ieri il suo cuore ha smesso di battere. A Gaeta Mamuccio era molto conosciuto e sui social sono tanti i messaggi d'addio.