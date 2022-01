Incidente stradale a Civitavecchia, auto contro scooter: due 17enni in prognosi riservata Sono gravi due diciassettenni rimasti feriti in un incidente stradale in via dei Biancospini a Civitavecchia. Il loro scooter si è scontrato con un’auto.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Due ragazzi di diciassette anni sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale che si è verificato in via dei Biancospini a Civitavecchia. Il sinistro risale alla serata di ieri, giovedì 6 gennaio, Festa della Befana, ed è accaduto nel Comune portuale sul litorale della provincia Nord di Roma. Da quanto si apprende a rimanere feriti e in maniera seria sono un ragazzo e una ragazza minorenni, per i quali è stato necessario il trasporto in ospedale. Come appreso da Fanpage.it entrambi sono ricoverati in prognosi riservata, ma fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. A scontrarsi per cause non note e in corso d'accertamento sono stati un'auto e uno scooter. Erano circa le ore 20.30 quando la Dacia Duster ha urtato lo scooter. Alla guida del veicolo c'era un uomo di quarantanove anni, che si è fermato a prestare soccorso e ha chiamato il Numero Unico delle Emergeze 112, chiedendo l'intervento di un'ambulanza.

I due ragazzi in prognosi riservata, hanno riportato varie fratture

Sul posto ricevuta la segnalazione dell'incidente è intervenuto il personale sanitario, che ha soccorso entrambi i giovani rimasti feriti: ha trasportato il ragazzo al Policlinico Agostino Gemelli di Roma e la ragazza all'ospedale San Paolo di Civitavecchia. Arrivati al pronto soccorso i due pazienti sono stati affidati ai medici, che li hanno sottoposti alle cure necessarie al caso. A seguito del sinistro hanno riportato varie fratture. Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I mezzi incidentati sono stati sequestrati ed entrambi i conducenti sono stati sottoposti, come da prassi, al test alcolemico, per la verifica dell'eventuale presenza di alcol o droga nel sangue.