Incidente Roma, spunta un video: lo youtuber filma la rissa dopo lo schianto Uno degli youtuber The Borderline ha continuato a riprendere l’incidente una volta sceso dal suv, a pochi passi dal bambino che stava morendo. Lo dimostra un video che vede il ragazzo in primo piano, con addosso la maglietta del gruppo, mentre registra la scena dal telefonino.

A cura di Beatrice Tominic

Le due automobili si sono schiantate da poco quando intorno alle lamiere si è riunita una folla di persone. A terra c'è ancora la mamma dei piccoli, sbalzata dopo l'impatto con la Lamborghini. Nella Smart i piccoli: Manuel, il bimbo di 5 anni che morirà poco dopo trasportato d'urgenza al vicino ospedale Grassi di Ostia e la sorellina di un anno più piccola, anche lei trasferita al Sant'Eugenio con la mamma. Trasferita nuovamente all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, sarà dimessa dopo una notte.

Il video di uno degli youtuber di The Borderline

Mentre il capannello di persone accerchia la donna e i bambini, nella situazione di caos che portano ansia e preoccupazione, c'è chi riprende la scena. Alcune persone riprendono l'incidente dalla loro automobile, altre invece, compiono la stessa azione trovandosi a piedi, a pochi passi dallo scontro e da dove, come mostra il video, un uomo si avvicina aggressivamente ad uno dei ragazzi, bloccato da altri passanti.

In primo piano, però, non può passare inosservato il logo di The Borderline, il gruppo di youtuber che si trovava sulla Lamborghini al momento dello schianto. Stampato su una maglietta verde, uno dei ragazzi usciti dall'auto viene ripreso mentre a sua volta si mostra illeso (come tutte le altre persone a bordo del suv). Con una mano si tiene una busta di ghiaccio su una guancia. Con l'altra, invece, ha ancora fra le mani il telefonino, puntato sull'incidente.

La testimonianza del papà di un amico di Manuel, il bimbo morto a 5 anni

Il ragazzo con la maglietta verde firmata The Borderline sembra non essere notato dalla folla, troppo preoccupata per i bimbi e la loro mamma per accorgersi di lui. Come ha raccontato a Fanpage.it, però, il papà di uno dei compagni di classe del piccolo Manuel, però, sono in molti ad averlo visto: "Stavano ancora facendo il video, anche una volta scesi dal suv. C'è un bambino a terra che sta morendo e ti metti a fare un video? – ha spiegato – Io sono arrivato una quindicina di minuti dopo: non ho visto versare una lacrima".

Forse anche quel triste spezzone, registrato in un momento così grave, avrebbe fatto parte di uno dei video del gruppo di youtuber "Cinquanta ore di fila in una Lamborghini".