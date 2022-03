Incidente per il vescovo di Civita Castellana: “È stato un colpo di sonno, macchina si è ribaltata” “Soffrivo già un po’ di stanchezza, di sonnolenza, e mi è preso un colpo di sonno. Per fortuna andavo piano, mi sono arrampicato sopra un dirupo, poi la macchina ha cappottato due o tre volte”.

A cura di Enrico Tata

Monsignor Romano Rossi, vescovo di Civita Castellana, è stato vittima di un incidente stradale. La sua automobile si è ribaltata più volte e il vescovo ha riportato una frattura scomposta della clavicola sinistra. In un video pubblicato sul sito del Corriere di Viterbo ha raccontato l'episodio: "Cari amici sacerdoti, diaconi, fedeli. Vi ringrazio tanto delle infinite manifestazioni di solidarietà. Diceva Lucio Dalla: ‘A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io'. Mi ha fatto tanto piacere sentirvi. I fatti stanno così: ero stato a fare una riunione e poi avevo una cresima a Ponzano. A 500 metri dall'arrivo, soffrivo già un po' di stanchezza, di sonnolenza, e mi è preso un colpo di sonno. Per fortuna andavo piano, mi sono arrampicato sopra un dirupo, poi la macchina ha cappottato due o tre volte. Mi sono trovato per terra, con le gambe in su e la testa in giù. Mi hanno tirato fuori, poi mi sono cominciati piano piano a venire fuori i dolori. Mi sono rotto la clavicola sinistra, ho una frattura scomposta, mi hanno messo un tutore e per un po' di giorni devo stare fermo".

L'incidente in cui è rimasto ferito il vescovo è avvenuto poco prima delle 17 di ieri, sabato 12 marzo, al civico 23 di via contrada Sant'Angelo, sulla strada che collega Ponzano a Sant'Oreste. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Monterotondo. Grazie all'aiuto dei vigili del fuoco, il monsignore è stato tratto in salvo e accompagnato al pronto soccorso in ambulanza. I medici gli hanno diagnosticato, come detto una frattura scomposta della clavicola e lo hanno dimesso con una prognosi di 25 giorni.