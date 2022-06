Incidente nella notte a via Boccea: macchina si ribalta davanti a Mondo Arancina Davanti al noto fast food Mondo Arancina, una macchina si è ribaltata. Per il momento non è chiaro se e quante persone siano rimaste ferite.

A cura di Enrico Tata

Incidente nella notte in via Boccea, nei pressi della stazione della Metro A Cornelia. Davanti al noto fast food Mondo Arancina, una macchina si è ribaltata. Per il momento non è chiaro se e quante persone siano rimaste ferite e non è chiara neanche la dinamica dello scontro. Stando alle fotografie scattate e inviate a Fanpage.it, sarebbero rimaste coinvolte tre autovetture (anche se alcune, forse, erano parcheggiate al momento dello scontro). Per il momento non sono state diffuse altre informazioni.

Incidente notturno anche sull'Aurelia, feriti due ragazzi

Incidente notturno su via Aurelia, tra Ladispoli e Marina di San Nicola. Stando a quanto si apprende, due ragazzi sono rimasti feriti. Si è trattato, secondo le prime ricostruzioni, di uno scontro tra due automobili. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cerveteri intorno alle 2.30. Hanno liberato i ragazzi dalle lamiere degli abitacoli e li hanno affidati alle cure del personale sanitario del 118. I due feriti, nonostante la violenza dello scontro tra le due vetture, fortunatamente non sono in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di Ladispoli, che si stanno occupando dei rilievi.