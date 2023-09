Incidente nel brindisino, l’addio della Capitale a Domenico Paolo Catucci Catucci, una delle due vittime nello scontro dello scorso 25 settembre nel brindisino, aveva vissuto a Roma, dove impartiva corsi di autodifesa femminile.

Lo scontro nella strada statale fra Bari e Brindisi a sinistra e Domenico Paolo Catucci.

Aveva vissuto a Roma per qualche anno Domenico Paolo Catucci, l'ingegnere morto nell'incidente sul lavoro di due giorni fa nel brindisino insieme al suo collega Angelo Rotondella, geometra capocantiere. Stavano procedendo lungo la strada statale 379 all'altezza di Fasano insieme ad un terzo collega, rimasto gravemente ferito, a bordo di una Ford Fiesta che si è scontrata con un autoarticolato. L'uomo al volante del camion è rimasto illeso. Ad avere la peggio i tre nella Fiesta: erano colleghi e lavoravano per una società privata che offre servizi legati a viabilità e sicurezza. Non si esclude che fossero in servizio nel momento in cui è avvenuto lo schianto.

Non appena appresa la notizia, anche La Rustica, a Roma, si è stretta nel dolore della scomparsa di Catucci: nel periodo in cui ha vissuto nella Capitale, era molto conosciuto e apprezzato dalla comunità per il ruolo di allenatore di autodifesa.

Chi era Domenico Paolo Catucci

Nato a Gioia del Colle, nel barese, Catucci aveva 55 anni ed era tornato a vivere da qualche anno a Palagianello, in provincia di Bari dopo un'esperienza romana, dove si era trasferito per lavoro. Laureato al Politecnico di Bari, era appassionato di sport di difesa personale: nella capitale praticava krav maga e impartiva corsi di difesa personale.

L'addio della palestra in cui insegnava

"È uno di quei post che non avremmo mai voluto scrivere: è per dire addio ad uno dei nostri punti di riferimento – hanno scritto sui social dalla palestra in cui insegnava – Tanti di voi lo conoscevano, siete stati suoi allievi oppure lo avrete incontrato in uno dei tanti eventi nei quali Domenico metteva tutto se stesso per insegnare alle donne difendersi. Ci mancherai", hanno poi concluso.