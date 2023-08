Incidente mortale sulla Casilina, tir esce fuori strada: il conducente ha perso la vita Incidente stradale sulla Casilina all’altezza di Anagni, provincia di Frosinone. Un tir è uscito di strada e il conducente del mezzo pesante, un 57enne residente a Veroli, è morto praticamente sul colpo.

A cura di Enrico Tata

Foto d’archivio

Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 21 agosto, sulla via Casilina ad Anagni, provincia di Frosinone. Stando a quanto si apprende, un tir è uscito fuori strada intorno alle 11 all'altezza del chilometro 64 e probabilmente a causa del malore del conducente. L'uomo è deceduto praticamente sul colpo.

Sul posto era arrivata anche un'eliambulanza per trasportarlo al pronto soccorso di un ospedale romano, ma l'autotrasportatore è stato dichiarato morto poco dopo l'atterraggio dell'elicottero. Si tratta di un 57enne residente a Veroli, provincia di Frosinone, A.G. le sue iniziali. Il suo camion apparteneva a una ditta della zona e trasportava travi di legno. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto anche gli agenti della polizia locale, che si stanno occupando di ripristinare la viabilità sulla Casilina.

A Ostia, litorale romano, si sono verificati altri due incidenti gravi. Il primo: una donna è rimasta ferita in mattinata dopo essere stata investita da un'automobile. Stando a quanto si apprende, era appena uscita dall'autobus. Soccorsa dal personale sanitario del 118 è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo di Roma in gravi condizioni. Il secondo: all'intersezione tra via di Castel Fusano e via Ostiense si sono scontrate una moto Honda Nf01 e una Maserati. Stando a quanto si apprende, ad avere la peggio è stato il 52enne che viaggiava a bordo della moto. L'uomo è stato soccorso e traportato con l'eliambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo di Roma. Sulla dinamica stanno indagando gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, X Gruppo Mare.