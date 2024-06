video suggerito

Incidente mortale su via Casilina: scontro tra due auto e uno scooter, perde la vita un 34enne L’incidente è avvenuto nella serata di ieri su via Casilina all’altezza di via di Tor Tre Teste. A perdere la vita un uomo di 34 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

Incidente mortale nella tarda serata di ieri sulle strade di Roma. Su via Casilina, nei pressi dell'incrocio con via Tor Tre Teste, alla periferia Est della capitale, si sono scontrati tre mezzi, due auto e uno scooter. Coinvolti nello schianto, violentissimo, una Golf Polo con al volante una donna di 63 anni, una Opel Corsa guidata da un 22enne e uno scooter sul quale viaggiava un 34enne. Ad avere la peggio nell'impatto il giovane in sella al Kymco, che è stato sbalzato sull'asfalto.

Quando i soccorsi sanitari sono giunti sul posto con diverse ambulanze, hanno tentato di rianimare il giovane ma ogni tentativo è stato inutile: medici e paramedici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale del V Gruppo Casilino, che hanno eseguito i rilievi del caso per accertare dinamica ed eventuali responsabilità nell'incidente.

Entrambi i conducenti delle vetture coinvolte sono stati sottoposti all'alcol e al drug test, che sono stati eseguiti al Policlinico Casilino, dove sono stati condotti in ambulanza per essere visitati. Il tratto di strada interessato è stato chiuso dai vigili per il tempo necessario agli accertamenti e alla rimozione dei veicoli incidenti, che sono stati posti contestualmente sotto sequestro.

La 73esima vittima della strada a Roma

Il giovane di 34 anni che ha perso la vita su via Casilina è la settantresima vittima della strada a Roma e provincia nel 2024. Lunedì scorso la 24enne Manila De Luca è stata investita e uccisa a Tor Bella Monaca mentre attraversava la strada alla guida del suo monopattino elettrico.