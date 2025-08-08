roma
Incidente mortale a Veroli, la vittima è la 50enne Romina Orzilli

La vittima è la 50enne Romina Orzilli, che abitava a pochi passi dal luogo in cui la sua Citroen C2 si è scontrata con un’Audi A3.
A cura di Enrico Tata
Foto Teleuniverso
Foto Teleuniverso

Incidente mortale a Veroli, provincia di Frosinone. La vittima è la 50enne Romina Orzilli, che abitava a pochi passi dal luogo in cui la sua Citroen C2 si è scontrata con un'Audi A3. Stando a quanto si apprende, il terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 agosto, sulla via Provinciale Verolana in direzione della località Basciano. Poco dopo le 17 si sono scontrate due automobili, la Citroen C2 condotta da Arzilli e un'Audi A3 con al volante un quarantenne. Entrambi erano residenti a Veroli. Le due vetture si sono scontrate frontalmente con estrema violenza, con la C2 che è finita in una scarpata andando a sbattere contro un ulivo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma tutti i tentativi di salvare la vita alla 50enne si sono rivelati inutili. Sul posto anche i carabinieri e i vigili urbani di Veroli, che hanno chiuso la provinciale per permettere l'arrivo dei soccorsi. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati e sono ancora in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

La salma della 50enne è stata recuperata e posta sotto sequestro. In seguito è stata trasferita presso l'obitorio dell'ospedale di Frosinone.

