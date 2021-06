Incidente mortale a Scauri, frazione del comune di Minturno, provincia di Latina. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, martedì 8 giugno. Stando a quanto si apprende avrebbe perso la vita un ragazzo di 20 anni residente nei dintorni. Secondo le prime ricostruzioni Giorgio C. viaggiava in sella a una motocicletta quando è avvenuto l'incidente nei pressi del semaforo centrale di Scauri. Sulla dinamica dell'incidente, ancora molto incerta, stanno indagando i carabinieri della stazione locale.

Il 20enne è stato trasportato in eliambulanza al San Camillo di Roma

Il ragazzo sarebbe stato soccorso dai sanitari del 118, che però hanno subito richiesto l'intervento di un'eliambulanza, vista l'entità delle ferite riportate dal ventenne. Giorgio è stato trasportato d'urgenza con l'elicottero al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo di Roma, dove però è morto poco dopo il suo arrivo. Come detto, la ricostruzione della dinamica dell'incidente è tuttora in corso e per il momento non c'è alcuna certezza. Non è chiaro neanche se un altro veicolo sia rimasto coinvolto nella tragedia avvenuta in provincia di Latina.

"Buongiorno, siccome ieri sera ho assistito ad un bruttissimo incidente a Scauri. Mi hanno detto che un ragazzo si è ferito in scooter…qualcuno sa come sta?", ha scritto su Facebook una signora che ha assistito all'incidente. "Anche io ero in piazza ed ho assistito… Stanotte non ho chiuso occhio avendo l'immagine del ragazzo… Non riesco a trovare notizie… Vorrei sapere anche io notizie del ragazzo", ha scritto un'altra signora. Altri hanno riportato le ultime notizie: Giorgio non ce l'ha fatta, purtroppo.