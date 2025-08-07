Incidente mortale a Pomezia, perde la vita una donna di 65 anni

Una 65enne è stata investita da un’automobile guidata da un anziano di 83 anni. Lo scontro è avvenuto per la precisione in piazza Benedetto da Norcia, all’altezza di via Varrone a Pomezia, provincia di Roma.

Incidente mortale a Pomezia, provincia di Roma. Stando a quanto si apprende, ha perso la vita una donna di 65 anni, investita da un'automobile guidata da un anziano di 83 anni. Lo scontro è avvenuto per la precisione in piazza Benedetto da Norcia, all'altezza di via Varrone. Per estrarre la donna da sotto la vettura che l'aveva investita, una Fiat Panda, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Questi ultimi hanno messo in salvo la donna, ma per lei non c'è stato niente da fare: i sanitari del 118 arrivati subito sul luogo dell'incidente non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 65enne.

Sull'incidente stanno indagando i carabinieri della compagnia di Pomezia, coordinati dai pm della procura della Repubblica di Velletri. Spetterà ai militari tentare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, per esempio accertare se la 65enne camminasse sulle strisce pedonali quando è stata investita. L'automobile è stata sequestrata e i carabinieri stanno cercando eventuali filmati dell'incidente nelle telecamere di sicurezza installate nelle vicinanze.

I magistrati hanno disposto l'autopsia sul cadavere della donna e la salma è stata quindi portata al policlinico di Tor Vergata, dove sarà esaminata dai medici legali. Secondo quanto riferiscono le forze dell'ordine, l'anziano al volante dell'automobile si è fermato dopo l'impatto. Nessun altro veicolo risulta coinvolto nello scontro.