Incidente mortale a Frosinone: ciclista travolto da un’automobile Stando a quanto si apprende, l’uomo è stato travolto da un’automobile guidata da un ragazzo.

A cura di Enrico Tata

Incidente mortale tra Ceccano e Frosinone. Nel pomeriggio un ciclista è stato investito in via Gaeta, località San Sossio. Stando a quanto si apprende, l'uomo è stato travolto da un'automobile guidata da un ragazzo che si è subito fermato a prestare i primi soccorsi e ha chiamato il 118. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare niente per salvare la vita al ciclista, deceduto praticamente sul colpo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Frosinone, che stanno cercando di ricostruire nei minimi dettagli la dinamica dell'incidente. Ancora sconosciuta l'identità della vittima.

Incidente in via Torrevecchia a Roma: morto un 62enne

A Roma, via di Torrevecchia, un uomo di 62 anni è morto nella serata di ieri in un incidente stradale. Stando a quanto si apprende, alle 19.30 si sono scontrate una Ford Focus guidata da un uomo di 43 anni e una motocicletta Honda Sh 150 guidata dalla vittima. I due mezzi sono stati sequestrati dalle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale XIII gruppo Aurelio. Questi ultimi hanno chiuso la strada per eseguire i rilievi del caso e per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Non è stata resa nota l'identità della vittima.

A Sabaudia, provincia di Latina, un velivolo biposto è precipitato nella mattinata di oggi in località Bella Farnia. Il pilota, un uomo di 68 anni, è morto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Latina, i sanitari del 118 e i carabinieri. Le cause dell'incidente sono tuttora sconosciute.