Incidente mortale a Castel Gandolfo: investito ciclista nella galleria del lungolago

A cura di Enrico Tata

Incidente mortale sul lungolago di Castel Gandolfo, Castelli Romani. Nella mattinata di oggi, domenica 7 novembre, un ciclista romano di 53 anni è stato investito nella galleria che conduce sul lungolago di Castel Gandolfo. Stando a quanto si apprende, l'incidente è avvenuto intorno alle 11. Il ciclista è stato preso in pieno da un furgoncino guidato da un 27enne residente ad Albano Laziale. Il mezzo ha colpito la bici e ha fatto volare il 53enne sull'asfalto. I soccorsi sono arrivati immediatamente sul posto, ma tutti i tentativi di salvare la vita al 53enne si sono rivelati inutili. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Castel Gandolfo e i carabinieri della stazione locale.

Come sempre in casi del genere, il conducente del furgone è stato sottoposto ad alcol test e test antidroga, ma i risultati verranno resi noti nei prossimi giorni. Ancora tutta da ricostruire la dinamica dell'incidente e ancora da attribuire le eventuali responsabilità del conducente del mezzo pesante. Non è chiaro, per esempio, se si sia trattato di un tamponamento o di uno scontro frontale, se il ciclista si trovasse in mezzo alla carreggiata oppure al lato. In ogni caso, proprio per consentire i rilievi da parte delle forze dell'ordine, la galleria è rimasta per molto tempo chiusa al traffico e questo ha comportato lunghe code per coloro che cercavano di arrivare al lago di Castel Gandolfo.

"Abbiamo visto anche i pompieri, una ambulanza del 118 e l'automedica sul posto, ma nessuno ripartiva a sirene spiegate, abbiamo immaginato che fosse successo qualcosa di grave, la galleria del lago non è nuova a incidenti gravi e mortali", ha dichiarato un residente al giornale locale Il Mamilio.