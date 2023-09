Incidente lungo la ferrovia Roma – Viterbo: investita una persona sui binari del treno Una persona è stata investita ieri sera lungo i binari della ferrovia che collega Roma a Viterbo, fra la stazione di La Giustiniana e quella di La Storta.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

È successo nella serata di ieri, lunedì 25 settembre 2o23, lungo la ferrovia che collega la Capitale a Viterbo verso le ore 20.35: una persona è stata investita fra le stazioni di La Giustiniana e La Storta. Sul posto è immediatamente arrivata l'autorità giudiziaria, per gli accertamenti di rito. Non si hanno ancora informazioni sulla dinamica dell'incidente, né sulla vittima.

La circolazione dei treni fra Roma e Viterbo ieri sera

Non appena segnalato l'investimento, la circolazione dei treni è stata bloccata per permettere le verifiche da parte dell'autorità giudiziaria, come comunicato anche da Notizie infomobilità di Trenitalia. Il treno che ha investito la persona, è rimasto fermo fra le due stazioni, nel tratto in cui è avvenuto l'incidente. Poi è stato fatto rientrare nella stazione di La Giustiniana per permettere ai pendolari e a tutti gli altri viaggiatori di scendere. Tutte le corse che attraversano quel tratto di ferrovia hanno subito forti ritardi.

Roma- Viterbo: la ripresa del traffico ferroviario

Questa mattina, a qualche ora dall'incidente, il traffico ferroviario è ripreso normalmente. Non sono state segnalate modifiche alla circolazione lungo la tratta che collega Roma a Viterbo, quella interessata dall'incidente ieri sera. Anche se, come si legge nei gruppi Facebook dedicati al trasporto ferroviario lungo quella tratta, non mancano i disagi.

Il passaggio del treno regionale 20325, ad esempio, è stato soppresso nella tratta fra la stazione di La Giustiniana e quella di Roma San Pietro, fra le ore 6.44 e le 7.10. "Forse ci sono ancora problemi a causa dell’incidente mortale di ieri sera?", si chiedono alcuni pendolari.

Dal treno successivo, dalle 6.53 in poi, invece, la circolazione appare tornata regolare.