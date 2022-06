Incidente in via Prenestina, frontale fra due auto: mamma e due bimbi in codice rosso Incidente frontale fra de auto in via Prenestina. Sono quattro i feriti trasportati in ospedale in codice rosso: fra loro anche una mamma e due bimbi.

È successo questo pomeriggio, verso le ore 16.30 nel quadrante più ad est della capitale, sulla SP49a Via Prenestina al chilometro 147oo, proprio all'altezza dell'incrocio con via Avola e via Pratolungo Casilino. È qui che due automobili, una su cui viaggiavano una mamma e due bimbi e l'altra con il solo conducente a bordo, si sono scontrate frontalmente in un impatto così forte da far aprire gli airbag della parte anteriore della automobili e da devastare i musi di entrambe le autovetture (come si vede nella foto in alto).

Lo scontro fra i due veicoli

L'impatto è avvenuto oggi, lunedì 27 giugno, verso metà pomeriggio. Allertata per l'incidente stradale, la Sala Operativa ha inviato una squadra di pompieri sul posto: sono immediatamente arrivati sul luogo dell'impatto i vigili del fuoco del Nomentano, 6A. Anche se non si conosce ancora l'esatte dinamica del sinistro, si sa con certezza che si tratta di un incidente frontale. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per provvedere alle verifiche di loro competenza e ai rilievi di routine: i caschi bianchi, a causa dell'incidente, sono stati costretti a chiudere la strada per alcune ore.

I soccorsi: feriti all'ospedale

Oltre ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia stradale, sul posto sono arrivati subito anche i medici e gli infermieri del personale sanitario del 118 che, a bordo della ambulanze, hanno trasportato i feriti all'ospedale.

In una delle due automobili, come anticipato, viaggiavano una mamma e due bambini: tutti e tre sono stati trasportati all'ospedale Umberto I d'urgenza. Anche il conducente dell'altra vettura è stato portato all'ospedale, stavolta al policlinico di Tor Vergata. In entrambi i casi, tutti i feriti si trovano in condizioni gravi e sono stati giudicati con un codice rosso.