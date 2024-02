Incidente in via Nomentana, scontro fra due auto: una si ribalta a pochi passi dalla Luiss Scontro fra due auto in via Nomentana, una si ribalta. L’incidente, a pochi passi dalla Luiss, è avvenuto nel pomeriggio di martedì 27 febbraio 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

È successo poco fa lungo via Nomentana, all'altezza dell'università Luiss. Due automobili si sono scontrate e una delle due si è completamente ribaltata. Pezzi di carrozzeria si sono staccati dal corpo dei due veicoli, i vetri dei finestrini sono rimasti per terra, sull'asfalto, frantumati. Da uno degli sportelli dell'automobile ribaltata, aperto, si vedono gli airbag esplosi nel sedile del conducente dell'auto.

A pochi passi dalle automobili si vedono alcuni passanti, rimasti fermi ad osservare la scena. Una donna si è avvicinata all'automobile ribaltata, un'utilitaria di colore argento, forse per chiedere se c'è qualcuno che ha bisogno di aiuto. L'automobile nera, rimasta con le quattro ruote a terra, è girata leggermente in direzione del marciapiede, ammaccata sul fianco sinistro, quello dalla parte del volante. Ha lo sportello del cofano aperto, come mostrano le immagini scattata da un lettore e inviate a Fanpage.it.

Quando è avvenuto lo scontro

Sull'incidente in via Nomentana non si hanno ancora informazioni sicure. Ciò che è certo, come dimostra la presenza di entrambi i veicoli ancora lungo la strada, è che lo scontro fra le due auto, un'utilitaria di colore argento e un fuoristrada nero, è che lo scontro è avvenuto poco fa, verso la metà pomeriggio di martedì 27 febbraio 2024. Sul luogo del sinistro, non appena allertati, si sono precipitati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Una volta giunti sul luogo dello schianto, gli agenti hanno iniziato a gestire il traffico lungo l'arteria della strada e hanno cominciato i rilievi di routine, necessari per chiarire la dinamica dell'incidente. L'intervento dei caschi bianchi è ancora in corso, non si sa ancora se siano presenti feriti o meno.