Incidente stradale in via Appia a Latina dove una donna è rimasta ferita e ha avuto bisogno di cure mediche. Il sinistro risale alla tarda mattinata di oggi, lunedì 4 gennaio, ed è avvenuto nel territorio pontino. A scontrarsi due auto, per cause non note e ancora in corso d'accertamento. Era quasi l'ora di pranzo quando le due macchine si sono urtate frontalmente all'altezza del chilometro 78. L'impatto è stato molto violento. A dare l'allarme gli automobilisti di passaggio, che, preoccupati per le condizioni di salute delle persone coinvolte nel sinistro, hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto, ricevuta la segnalazione, è intervenuto il personale sanitario. Una delle due auto, una Fiat 500 rossa, ha riportato ingenti danni nel violento impatto.

I vigili del fuoco estraggono un'automobilista dalle lamiere

Per estrarre l'automobilista rimasta intrappolata nel veicolo, ridotto ad un groviglio di lamiere, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I pompieri hanno lavorato a lungo per liberarla dal veicolo incidentato e affidarla nel minor tempo possibile alle cure dei soccorritori, che l'hanno trasportata in ospedale. Presenti sul posto gli agenti della polizia stradale con diverse pattuglie, che si sono occupati dei rilievi scientifici e indagano per ricostruire l'accaduto. Da accertare eventuali responsabilità da parte dei conducenti di entrambi i veicoli che, terminate le verifiche, sono stati rimossi. Inevitabili i disagi alla circolazione con limitazioni temporanee al traffico, per agevolare l'intervento dei soccorritori e il lavoro delle forze dell'ordine. Concluse le operazioni la situazione è tornata alla normalità.