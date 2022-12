Incidente in scooter: muore 22enne Aldo Lauro, figlio dell’ex primario di ostetricia di Cassino Ha perso la vita in un incidente Aldo, figlio del dottor Carmine Lauro, noto ginecologo ed ex primario di ostetricia all’ospedale Santa Scolastica di Cassino.

A cura di Beatrice Tominic

Ha perso la vita in sella alla sua moto, per un incidente stradale avvenuto nel corso del pomeriggio di domenica scorsa, 18 dicembre: la vittima è Aldo Lauro, un ragazzo di 22 anni di Napoli. Era il figlio del dottor Carmine Lauro, famoso ginecologo ed ex primario del reparto di ostetricia dell'ospedale "Santa Scolastica" di Cassino, in provincia di Frosinone.

L'incidente stradale

Stava percorrendo in sella alla sua moto insieme ad un amico la strada provincia che attraversa la zona di Villa Literno a Castelvolturno, in provincia di Caserta e che si trova ad una quarantina di chilometri da Napoli, dove viveva, quando è rimasto coinvolto in un incidente. Era il pomeriggio di domenica 18 dicembre 2022, quando avrebbe perso il controllo dello scooter su cui si trovava.

Il motoveicolo è andato a sbattere contro un guard-rail: l'impatto è stato violentissimo e le ferite riportate letali. La moto su cui viaggiavano era una di media cilindrata: Aldo, il figlio dello stimato dottor Lauro, è morto sul colpo. L'altro centauro, che si trovava sul mezzo insieme ad Aldo, nel sinistro è rimasto gravemente ferito.

I soccorsi sul posto e il cordoglio

Sul posto immediatamente è arrivato il personale sanitario del 118 che ha subito soccorso il ragazzo ferito. Non hanno potuto fare niente, invece, i medici e gli infermieri che si sono avvicinato ad Aldo, se non dichiararne il decesso. Oltre a loro anche gli agenti della polizia stradale di Caserta, che sta cercando di comprendere quanto accaduto e ricostruire la corretta dinamica del sinistro.

Profondo il dolore da parte di tutti i colleghi e del personale di Cassino dove lavorava il padre del ragazzo deceduto, il dottor Carmine Lauro: i funerali di suo figlio si terranno martedì a Napoli, dove tutta la famiglia risiede.