Incidente in autostrada A1, cisterna si ribalta sulla Roma Napoli: 6 km di coda fra Ceprano e Frosinone

Una cisterna si ribalta in A1 e perde olio: chiusa il tratto di autostrada tra Cassino e Frosinone sulla Roma Napoli. Veicoli fermi nel traffico, code di 6 chilometri.

La coda in autostrada.

Chiuso il tratto di autostrada compreso fra Cassino e Frosinone questa mattina, mercoledì 12 novembre 2025, dopo che una cisterna carica di olio si è ribaltata in A1. Dopo l'incidente si sono subito sviluppate lunghe code fino a 6 chilometri. In breve tempo si sono sviluppate code lunghissime: i mezzi sono ancora in fila nel traffico.

Incidente in A1: cosa è successo

Nel corso di questa mattina, mercoledì 12 novembre 2025, una cisterna carica di olio esausto si è ribaltata in autostrada, lungo il tratto compreso fra Frosinone e Cassino. Il sinistro, probabilmente autonomo in cui, cioè, è coinvolto un solo mezzo, è avvenuto poco dopo le ore 9 all'altezza del km 635+800. Il mezzo pesante di è ribaltato e il contenuto si è presto disperso sull'asfalto, mettendo a rischio l'incolumità di automobilisti e autisti che si trovava a percorrere quel tratto di strada.

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati subito i soccorsi, sia sanitari che meccanici, oltre ai vigili del fuoco e alle pattuglie della stradale che hanno messo in sicurezza la zona chiudendo il tratto di strada interessato.

L'avviso di autostrade: "Tratto chiuso fra Cassino e Frosinone"

In breve tempo sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli operatori del personale della direzione 6° tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Poco dopo è stato pubblicato anche anche un avviso sul sito di Autostrade per l'Italia che allertava le persone in transito sulla situazione.

"Tratto chiuso tra Cassino e Frosinone per incidente", si legge nella comunicazione. Il suggerimento per chi proviene da Napoli in direzione Roma, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Ceprano, è quella di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 alla stazione di Frosinone in direzione Roma. L'uscita consigliata provenendo da Napoli è quella di San Vittore. Su Autostrade per l'Italia, come mostra l'immagine in apertura, anche la coda e i veicoli fermi in fila.