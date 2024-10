Incidente in A1, tir si ribalta in autostrada e blocca tre corsie: grave il conducente

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Incidente lungo l'autostrada, nel tratto compreso fra Cassino e Pontecorvo, dove un tir si è ribaltato perdendo il carico e ha occupato tutte e tre le corsie di marcia. Il sinistro è avvenuto all'altezza del chilometro 658, a sud della provincia di Frosinone, in direzione nord. L'autoarticolato stava trasportando del materiale ferroso quando, all'improvviso, si è ribaltato. Grave l'uomo alla guida.

L'incidente in autostrada: tir si ribalta e blocca il traffico

L'incidente è avvenuto al chilometro 658 nel Frusinate, nel tratto compreso fra Cassino e Pontecorvo, lungo l'A1. Il tir, che stava trasportando del materiale ferroso, si è ribaltato all'improvviso, occupando tutte e tre le corsie dell'autostrada fra Roma e Napoli. L'allarme è scattato immediatamente.

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi. In particolare hanno raggiunto il tratto interessato dall'incidente i Vigili del fuoco del distaccamento di Cassino, gli agenti della polizia stradale, gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, il personale di Autostrade per l'Italia e meccanici.

L'arrivo dei soccorsi

Dopo il loro arrivo, i vigili del fuoco si sono occupati di estrarre la persona ferita dal veicolo e di affidarla alle cure del 118, poi hanno messo in sicurezza l'area. Oltre a loro, sul posto sono arrivati gli operatori del pronto soccorso del 118 che si sono precipitati dalla persona che si trovava alla guida del tir e le hanno prestato le prime cure del caso: si trova in condizioni gravi.

Tratto di autostrada bloccato

Nel frattempo, il tratto di autostrada interessato dall'incidente è stato interdetto al traffico: in breve tempo si sono formate code di traffico di almeno 2 chilometri fra Cassino e Pontecorvo. Come fanno sapere da Autostrade per l'Italia, gli utenti diretti verso Roma viene consigliato di anticipare l'uscita a San Vittore poiché all'uscita obbligatoria a Cassino, ci sono 4 km di coda, e di rientrare in autostrada Pontecorvo, dopo aver percorso la SS 6 Casilina.