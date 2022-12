Incidente in A1, la vittima è il tenente colonnello dell’Esercito Carlo Francesco Satriano Carlo Francesco Satriano è la vittima dell’incidente avvenuto ieri mattina sull’A1, tra Pontecorvo e Cassino. Residente a Roma, stava andando a trovare alcuni parenti a Benevento.

A cura di Natascia Grbic

È Carlo Francesco Satriano l'uomo morto ieri mattina sull'Autostrada A1 tra Pontecorvo e Cassino. Il 51enne, tenente colonnello dell'Esercito italiano, stava andando a Benevento da alcuni parenti, quando si è scontrato contro un camion che lo precedeva. Residente a Verona, ma in servizio a Roma, molto probabilmente non ha visto il mezzo che lo precedeva a causa della forte nebbia che in quel momento era calata sulla strada, e lo ha tamponato. Un impatto che non ha lasciato scampo all'ufficiale dell'esercito, morto praticamente sul colpo. Sconvolto il conducente del camion, che però non è rimasto ferito nell'incidente.

Dopo l'incidente costato la vita al tenente colonnello Satriano, altre quindici vetture sono rimaste coinvolte in incidenti sullo stesso tratto stradale. Si è trattato fortunatamente di sinistri non gravi, nei quali le persone hanno riportato solo lievi ferite, e che non hanno visto fortunatamente altri decessi.

Inevitabili i disagi alla circolazione in seguito all'incidente, con l'autostrada che è stata chiusa dal personale in direzione sud. I mezzi sono stati sequestrati, mentre i rilievi sono stati eseguiti dalla polizia stradale. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, giunti insieme al 118 con la speranza di poter salvare la vita a Satriano, purtroppo deceduto sul colpo.

La salma di Carlo Francesco Satriano è stata portata all'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Il medico legale ha eseguito un esame esterno al corpo, che sarà restituito ai familiari per organizzare i funerali e dare l'ultimo saluto all'uomo, scomparso in modo tragico e prematuro.