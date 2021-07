in foto: Immagine di repertorio

Un uomo è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente ferroviario avvenuto nella stazione di Fidene a Roma. Il sinistro risale alla mattinata di oggi, giovedì primo luglio. Vittima un cinquantenne, che, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è stato urtato da un convoglio in trtansito lungo la linea. Secondo le informazioni apprese al momento in cui sono accaduti i fatti erano circa le ore 8.30 sulla Orte-Roma Tiburtina. L'uomo è stato travolto dal treno e nell'impatto ha perso un braccio, ma fortunatamente è vivo, anche se grave. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza per prestargli soccorso. Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarlo e consegnarlo nelle mani dei soccorritori, che hanno poi disposto il trasporto in ospedale. Arrivato presso il prontos soccorso del Sant'Andrea, il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Purtroppo per il suo braccio non c'è stato nulla da fare.

Tratta sospesa tra Tiburtina e Settebagni

Inevitabili i disagi alla circolazione, con i traffico ferroviario sospeso lungo la tratta tra Tiburtina e Settebagni, per agevolare le operazioni di soccorso e gli accertamenti in sicurezza da parte delle forze dell'ordine. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della Polizia feroviaria di Roma Tiburtina. Terminate le verifiche necessarie, intorno alle ore 10, come informa Trenitalia sui suoi canali ufficiali, la circolazione ferroviaria è tornata progressivamente alla normalità.