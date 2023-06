Incidente Casal Palocco, i residenti: “Chiediamo maggiore sicurezza al municipio da più di un anno” Da oltre un anno e mezzo i residenti di Casal Palocco, il quartiere in cui è morto in un incidente un bimbo di 5 anni lo scorso 14 giugno, chiedono maggiore sicurezza, con interventi com dissuasori di velocità, cuscini berlinesi e maggiore attenzione alla segnaletica verticali.

A cura di Beatrice Tominic

Inizieranno a metà agosto gli interventi stradali a Casal Palocco che prevedono lavori e messa in sicurezza in numerose vie dalla zona compresa quella in cui è avvenuto il tragico incidente fra la Smart ForFour e la Lamborghini Urus in cui ha perso la vita un bimbo di 5 anni. Il piano di opere, fra cui il rifacimento del manto stradale dilaniato da buche, crepe e le radici dei pini che creano dislivelli, è stato approvato ieri mattina, durante un incontro fra il presidente del X municipio Mario Falconi e il presidente del consorzio di Casal Palocco Fabio Pulidori e costerà 4 milioni e mezzo di euro.

I residenti chiedono maggiore sicurezza da anni

Da tempo i residenti lamentavano un intervento di questo tipo: c'è chi aveva espressamente chiesto, tramite un esposto in Municipio, che fossero installati dei dossi per rallentare la corsa folle delle auto proprio in via di Macchia Saponara, dove è avvenuto l'incidente nel pomeriggio dello scorso 14 giugno: nella zona si trovano scuole, asili e un supermercato.

Lo stesso Fabio Pulidori, in un intervento a Radio Roma, ha dichiarato di aver segnalato al municipio da tempo lo stato in cui si trovavano le strade: "Da oltre un anno e mezzo stiamo segnalando al municipio che le strade del nostro quartiere non sono sufficientemente sicure: abbiamo chiesto maggiori interventi come dissuasori di velocità, cuscini berlinesi e maggiore attenzione alla segnaletica verticali – ha spiegato – Purtroppo non esiste prevenzione per i gesti inconsulti dei conducenti, ma si potrebbe fare di più a livello di educazione civica, nelle case e nelle scuole".

Nel frattempo è previsto per oggi l'interrogatorio del gip a Matteo Di Pietro. Secondo il gip che ha disposto gli arresti domiciliari per Matteo Di Pietro, lo youtuber al volante della Lamborghini, il suv viaggiava ad una velocità di almeno 124 chilometri orari su una strada il cui limite imposto è di 50. Già dal giorno precedente, come confermato da diversi testimoni anche a Fanpage.it, il suv sfrecciava lungo le strade del quartiere ad alta velocità. L'auspicio è quello di riuscire a contenere le folli corse almeno nelle aree più sensibili come, appunto, quelle in prossimità delle scuole.

L'intervento di sicurezza stradale a Casal Palocco

Come riporta la Repubblica, oltre al manto stradale, lungo la strada è prevista l'installazione dissuasori di velocità, strisce pedonali rialzate e illuminate con led ad intermittenza e nuove telecamere che, dalle 40 attuali, diventeranno 80. Per gli interventi lungo la strada è prevista la durata di 180 giorni, il termine è stimato entro i primi tre mesi del prossimo anno. Le prime ad essere messe in sicurezza sono via Gorgia di Leontini e via Alessandro Magno, le principali della zona e quelle in prossimità dei centri commerciali.