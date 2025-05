Incidente autostrada A1: morti padre e figlio di 8 anni, gravissime la sorellina e la mamma

video suggerito

Redazione Roma

Un drammatico incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio di oggi – sabato 3 maggio – attorno alle 16.30 sull'autostrada A1 tra l'uscita di Anagni e il casello di Ferentino, in provincia di Frosinone. Su una vettura che viaggiava in direzione Napoli rimasta coinvolta in un sinistro con altre auto, si trovavano padre e figlio: entrambi sono rimasti uccisi sul colpo, il bambino aveva solo 8 anni. Per loro purtroppo sono stati inutili i soccorsi del personale del 118 giunto sul posto: estratti dall'auto erano già senza vita e a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione.

In gravi condizioni la madre e la sorellina di 5 anni

Sono in gravi condizioni la madre del piccolo, 40 anni, e la sorella più piccola di cinque anni. Madre e figlia sono stati trasportati in elicottero in ospedale: le loro condizioni sono gravi. Da quanto si apprende la famiglia è di nazionalità nigeriana e da diversi anni risiede a Cervaro, comune della provincia di Frosinone non distante da Cassino.

La dinamica dell'incidente mortale

Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco, impegnati nel soccorso ai feriti e nella rimozione dei mezzi incidentati. Ancora da capire la dinamica esatta dell'incidente. I rilievi sono in corso da parte della Polizia Stradale: secondo le prime ricostruzioni un automobilista avrebbe perso il controllo della sua vettura per cause ancora da accertare, finendo contro le altre auto coinvolte, tra cui quella delle vittime.

Incidente sull'A1: strada aperta dopo 3 ore

Inevitabili le ripercussioni alla circolazione con la sede stradale chiusa per le operazioni di soccorso, con il traffico fortemente rallentato per chi viaggia da Roma in direzione di Napoli e code fino a 5 chilometri e il traffico deviato. Dopo tre ore, terminate le operazioni di soccorso, la sede stradale è stata riaperta e lentamente la situazione della circolazione sta tornando alla normalità.