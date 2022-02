Incidente all’alba, finisce con l’auto in un canale mentre va al lavoro: morto Marco Di Pinto Marco De Pinto ha perso il controllo della macchina finendo in un canale. All’arrivo dei soccorsi era già deceduto.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia questa mattina a Fondi, in provincia di Latina. Un uomo di cinquantadue anni, Marco Di Pinto, è morto dopo essere uscito di strada con la sua auto in via Diversivo Acquachiara. L'incidente è avvenuto verso le 5 del mattino, ora in cui Di Pinto stava andando al lavoro. Cosa sia successo di preciso non è ancora chiaro: dalle prime informazioni sembra che il 52enne abbia perso il controllo della macchina, finendo fuori strada e ribaltandosi in un canale. Come abbia fatto, ancora non è chiaro: se a causa di un colpo di sonno, un malore, o altro. Secondo quando emerso dagli accertamenti effettuati dagli agenti della Polizia locale di Fondi e dalla Polizia stradale, non ci sarebbero altre vetture coinvolte nel sinistro.

Incidente a Fondi, morto Marco De Pinto: stava andando al lavoro

Marco Di Pinto è morto sul colpo: sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118, con la speranza di poter fare qualcosa per il 52enne e rianimarlo. Ogni tentativo, purtroppo, è stato vano. È praticamente morto sul colpo e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Per tirare fuori l'auto dal canale ed estrarre il corpo dall'abitacolo si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato duramente per recuperare il mezzo. Al momento non è noto se sul corpo dell'uomo sarà disposta l'autopsia o meno. In base a questo, sarà poi stabilita la data dei funerali dell'uomo, molto conosciuto a Fondi, dove abitava da diversi anni. Cordoglio tra gli amici, la famiglia e i colleghi, che non riescono a darsi pace per l'immensa tragedia avvenuta stamattina.