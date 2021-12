Incidente ad Anguillara, auto investe e uccide un uomo: era andato a trovare il figlio per Natale È negativo ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue il 20enne che ha travolto e ucciso con l’auto il 76enne mentre attraversava la strada in via Ponte Valle Trave ad Anguillara Sabazia.

A cura di Alessia Rabbai

Incidente stradale in via di Ponte Valle Trave ad Anguillara Sabazia, dove un uomo è morto, investito da un'auto. Il sinistro risale al tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 22 dicembre, ed è avvenuto nel territorio della provincia a Nord di Roma. Da quanto si apprende la vittima è un settantaseienne, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Secondo le informazioni apprese al momento in cui sono accaduti i fatti erano circa le ore 17.30, l'uomo stava camminando in strada quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, l'automobile, una Fiat Panda, lo ha travolto mentre stava attraversando. Alla guida della macchina c'era un ragazzo di vent'anni del posto, che si è fermato a prestare i primi soccorsi al settantaseienne, le cui condizioni di salute sono parse fin da subito critiche. Arrivata la chiamata al Numero unico delle Emergenze 112, sul posto è intervenuto il personale sanitario in ambulanza, che lo ha preso in carico e trasportato al vicino ospedale Padre Pio di Bracciano con codice rosso.

Automobilista negativo ai test di alcol e droga

Arrivato al pronto soccorso ne nosocomio del Lago di Bracciano, il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che sono intervenuti sulle gravi ferite e traumi riportati a seguito dell'impatto con il veicolo, ma è purtroppo deceduto. Presenti per gli accertamenti di rito i carabinieri della stazione di Manziana. Il giovane, come da prassi in questi casi, è stato accompagnato in ospedale e sottoposto ai test per la verifica della presenza di alcol e droga nel sangue, che come appreso da Fanpage.it sono risultati negativi. I militari hanno svolto i rilievi necessari e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto, per verificare eventuali responsabilità a carico dell'automobilista. L'ipotesi è che il ragazzo non l'abbia visto.