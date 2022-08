Incidente A1: schianto fra due tir e un’auto, il drammatico bilancio è di tre morti L’incidente è avvenuto questa notte nel tratto autostradale tra Cassino e San Vittore del Lazio in provincia di Frosinone.

A cura di Redazione Roma

Drammatico incidente questa notte, poco prima dell'una, sull'autostrada A1 Milano-Napoli in direzione Nord. Nel tratto compreso tra l'uscita per Cassino e lo svincolo per San Vittore del Lazio, in provincia di Frosinone, si sono scontrati due tir e una vettura. Sono tre le vittime dell'incidente le cui generalità non sono ancora note, da quanto si apprende sono i conducenti dei due mezzi pesanti. Ci sono anche due persone rimaste ferite, che sono state trasferite all'ospedale ‘Santa Scolastica' di Cassino.

Chiusa l'autostrada per rendere possibile i soccorsi

L'autostrada è stata chiusa per rendere possibili i soccorsi e i successivi rilievi per stabilire la dinamica ed eventuali responsabilità nel drammatico sinistro, e le corsie sono state chiuse in entrambi i sensi di marcia fino all'alba. Per chi viaggiava verso nord il traffico è stato fatto defluire in senso contrario fino all'uscita di Cassino, mentre chi era diretto a sud è stato fatto uscire obbligatoriamente a Cassino.

La ricostruzione dell'incidente

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 giunti con diversi ambulanze, la Polizia Stradale e i vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi delle vittime e dei feriti dalle lamiere. Dalle prime ricostruzioni l'incidente sarebbe stato provocato dal tentativo del conducente di uno dei tir di evitare un pezzo rimasto in panne, ma sarebbe stato tutto inutile e l'impatto tra i due tir violentissimo.