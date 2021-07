Incidente a Torvajanica: perde il controllo dell’auto, un morto e due ferite Un uomo morto e due donne ferite gravi è il bilancio dell’incidente avvenuto stamattina sul lungomare delle Meduse a Torvajanica, sul litorale romano. Un’auto guidata da un 32enne è finita contro due vetture in sosta. Inutili i soccorsi all’automobilista, mentre le passeggere sono state trasportate in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Incidente stradale sul lungomare delle Meduse a Torvajanica, sul litorale romano. Il sinistro è avvento la mattina presto di oggi, venerdì 23 luglio. Un uomo è morto e due donne sono rimaste ferite dopo aver perso il controllo dell'auto, che è finita contro alcuni veicoli in sosta. La vittima è un trentaduenne, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita, a causa dei gravi traumi e delle ferite riportate. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 4 e il trentaduenne si trovava alla guida della sua macchina a bordo della quale viaggiavano anche due sue amiche. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo al volante e ha terminato la sua corsa contro due vetture parcheggiate. Un impatto violento, che non ha lasciato scampo all'automobilista. Arriavata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è arrivato il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso.

Morto l'automobilista, ferite gravi le passeggere

I paramedici hanno provato a rianimare il trentaduenne, purtroppo senza esito. Le due passeggere sono state trasportate in ospedale con codice rosso per le gravi ferite riportate ma da quanto si apprende non sarebbero in pericolo di vita. Per estrarle dalla macchina ridotta ad un groviglio di lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che le hanno liberate e consegnate nelle mani dei soccorritori. Presenti sul luogo dell'incidente per i rilievi scientifici i carabinieri della Compagnia di Pomezia, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Terminate le verifiche la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.