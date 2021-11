Incidente a Tor Vergata, auto si schianta contro un palo: un ferito in codice rosso È stato soccorso e trasportato in codice rosso con l’ambulanza in ospedale l’uomo rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale che si è verificato stamattina al civico 34 di via Sandro Penna, in zona Tor Vergata a Roma. L’auto ha sbandato e si è schiantata contro un palo dell’illuminazione.

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale in via Sandro Penna in zona Tor Vergata a Roma. Il sinistro risale alla mattinata di oggi, martedì 9 novembre, ed è accaduto nel quadrante Sud Est della Capitale. A rimanere coinvolta un'auto, che ha sbandato ed è finita contro un paolo della luce. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 8.30 quando il conducente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo della macchina, una Fiat Punto di colore scuro, e si è schiantato contro il lampione dell'illuminazione, che costeggia la carreggiata adibita al transito dei veicoli all'altezza del civico 34. L'impatto è stato molto violento e le condizioni di salute della persona coinvolta sono parse fin da subito gravi. Ricevuta la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza.

L'uomo rimasto ferito estratto dalle lamiere

Per estrarre il ferito dall'auto incidentata è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Arrivata la segnalazione alla Sala operativa del Comando provinciale di Roma, sul luogo del sinistro intorno alle ore 8.50 è giunta la squadra di Frascati (21/A), che ha lavorato per liberare l'uomo e consegnarlo nelle mani dei soccorritori. Durante le operazioni dei vigili del fuoco è stato necessario l’utilizzo del divaricatore. Una volta fuori dal veicolo, l'uomo è stato preso in carico dai paramedici e trasportato al pronto soccorso in codice rosso al vicino Policlinico di Tor Vergata, per le gravi ferite riportate e sottoposto agli accertamenti necessari. Presenti per gli accertamenti di rito, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con le pattuglie del Gruppo Tuscolano, che hanno svolto i rilievi di rito. Si tratta di un incidente autonomo, non risultano coinvolti altri veicoli.