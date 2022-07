Incidente a San Felice Circeo: auto investe e uccide una donna Tragedia stamattina in strada Migliara 58 a San Felice Circeo, dove un’auto ha travolto una donna e l’ha uccisa.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Una donna è morta in un incidente stradale lungo la Strada Migliara 58 a San Felice Circeo. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 22 luglio, nel Comune pontino che ogni anno specialmente durante il periodo della stagione balenare attira migliaia di turisti italiani e stranieri per la bellezza del suo promontorio e delle sue spiagge. Ad avere la peggio nel sinistro è una donna, che è deceduta, della quale non è ancora stata resa nota l'identità Secondo le informazioni apprese la donna era in strada e stava attraversando all'altezza dell'incrocio con via del Pigneto, quando, improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'auto l'ha travolta, presumibilmente mentre stava attraversando. Alla scena hanno assistito alcune persone presenti, che hanno dato l'allarme e chiamato il Numero Unico delle emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza per una persona investita. Sul posto ricevuta la chiamata d'emergenza è arrivato il personale sanitario.

Date le condizioni di salute della paziente che sono parse fin da subito gravi, è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza. Sul posto, a poca distanza dal luogo in cui si è verificato il sinistro è atterrato l'elisoccorso. I paramedici hanno provato a rianimarla a lungo per poterla stabilizzare e disporre il trasporto in volo verso la Capitale, ma ogni tentativo di salvarle la vita si è purtroppo rivelato vano. La donna è deceduta a causa delle gravi ferite e traumi riportati,c he non le hanno lasciato scampo. Presenti per i riloievi scientifici gli agenti della polizia stradale di Terracina, che ha svolto gli accertamenti del caso e indaga per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sono in corso le verifiche per determinare eventuali responsabilità a carico di chi era alla guida della vettura. inevitabili i disagi alla circolaizone, con traffico e code fino al termine dell'intervento. La salma è stata successivamente trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.