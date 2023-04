Incidente a Prima Porta: Calogero Palmeri si ferma con lo scooter in galleria, un furgone lo uccide Tragedia su via Flaminia in zona Prima Porta a Roma, dove Calogero Palmeri è morto a 73 anni. Un furgone ha travolto il suo scooter.

A cura di Alessia Rabbai

È Calogero Palmeri, settantatré anni, la vittima dell'incidente stradale in galleria su via Flaminia in zona Prima Porta a Roma. Il sinistro si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 3 aprile. A rimanere coinvolti sono stati lo scooter sul quale viaggiava la vittima e un furgone. Per il settantatreenne non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita.

Secondo quanto ricostruito al momento dell'incidente erano circa le ore 15.30, Calogero era in sella al suo scooter Piaggio Liberty e stava percorrendo via Flaminia nel quadrante Nord della Capitale. Pare che si fosse fermato nella corsia d'emergenza, forse per fare una telefonata o per un guasto, quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento, il furgone Mercedes Vito lo ha travolto all'altezza del chilometro 14,500. Al volante c'era un uomo di quarant'anni, che si è fermato a prestare soccorso in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. L'ipotesi è che non l'abbia visto o che possa essersi distratto alla guida. Giunti sul posto i paramedici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, sopraggiunto probabilmente sul colpo. Il conducente del furgone è rimasto illeso ed è stato accompagnato come da prassi in ospedale, per essere sottoposto ai test per la verifica dell'eventuale presenza di alcol e droga nel sangue.

Presenti sul luogo del sinistro il personale Anas e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo XV Cassia, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Inevitabili i disagi alla circolazione, con un tratto di via Flaminia temporaneamente chiusa verso Roma, per agevolare le operazioni di soccorso e permettere i rilievi delle forze dell'ordine in sicurezza. Terminate le verifiche e rimossa la salma, la carreggiata è stata riaperta e la circolazione è tornata alla normalità.