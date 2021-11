Incidente a Pontinia, scontro tra due auto: una donna morta e due ferite Due auto si sono scontrate stamattina tra la Migliara e l’Appia a Pontinia, una delle quali è finita in un canale. Il bilancio è di una donna morta e di due ferite.

A cura di Alessia Rabbai

Una donna è morta in un incidente stradale che si è verificato stamattina tra la strada Migliara 47 e la via Appia a Pontinia. Il sinistro, il cui bilancio conta anche due donne ferite, risale ad oggi, venerdì 19 novembre, ed è avvenuto nel territorio della provincia di Latina. Da quanto si apprende la vittima è un ottantasettenne, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. Secondo le informazioni apprese le due auto si sono scontrate all'altezza del chilometro 79, una delle quali è poi finita in un canale che costeggia la carreggiata adibita al transito dei veicoli. Un impatto violento, nel quale la donna è deceduta. Data la dinamica del sinistro è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato servendosi di un'autogru per riportare la vettura sulla sede stradale. La scena si è svolta davanti agli automobilisti di passaggio, che hanno dato l'allarme e chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul luogo dell'incidente sono arrivati diversi mezzi di soccorso. Per la vittima i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, sopraggiunto a causa delle gravi ferite e traumi riportati, mentre hanno preso i carico le due donne ferite trasportandole all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Da quanto si apprende attualmente le loro condizioni di salute non sono tali da renderle in pericolo di vita.

Strada chiusa e traffico deviato

Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto, per accertare eventuali responsabilità a carico dei conducenti dei due veicoli. Inevitabili i disagi alla circolazione, con la strada che è rimasta temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni e la circolazione deviata sulla strada Migliara, per agevolare le operazioni di soccorso e il lavoro delle forze dell'ordine. Terminate le verifiche la salma è stata tarsferita in obitorio, le auto incidentate sono state rimosse e la situazione è tornata progressivamente alla normalità.