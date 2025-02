video suggerito

Incidente a Pontecorvo, scontro tra auto e furgone: ferite mamma e figlia, soccorse con l'eliambulanza

A cura di Enrico Tata

Grave incidente stradale nella serata di ieri, venerdì 31 dicembre, sulla strada provinciale che collega Pontecorvo con Piedimonte San Germano, provincia di Frosinone. In località Traversa, piena campagna, si sono scontrati un furgone e un'automobile con a bordo mamma e figlia.

Stando a quanto si apprende, la donna, 50 anni, ha riportato ferite gravi e per questo i sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno chiesto l'intervento immediato di un'eliambulanza, con la quale la signora è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso del Policlinico Gemelli di Roma. È rimasta ferita lievemente, invece, la figlia della signora, una ragazza di 19 anni. Ferite non gravi anche per il conducente del furgone, un uomo di 48 anni.

Sul posto sono intervenute due ambulanza del 118, gli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco e i carabinieri. I militari si stanno occupando in queste ore di ricostruire la dinamica dell'incidente e di attribuire eventuali responsabilità nello scontro tra i due mezzi. Al momento non sono chiare, infatti, le cause dell'incidente.