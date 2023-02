Incidente a Guidonia Montecelio: camion travolge e uccide un uomo durante una manovra Stava fecendo una manovra il conducente del camion che ha travolto e ucciso un 70enne al Car di Guidonia Montecelio.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo è morto in un incidente stradale in via Tenuta del Cavaliere nel Comune di Guidonia Montecelio, che si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 9 febbraio. Per la vittima, un settant'anni abruzzese, non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso. Secondo le informazioni apprese era circa mezzogiorno, l'uomo si trovava in strada all'interno del Car, Centro Argoalimentare Roma, quando un camion, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, lo ha investito, mentre stava facendo una manovra. L'impatto è stato molto violento. Il camionista alla guida del mezzo pesante quando si è accorto di averlo investito si è subito fermato ad aiutarlo e gli ha prestato i primi soccorsi, in attesa dell'arrivo dei paramedici.

Arrivata la chiamata al 118, subito si è attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita, in quanto il decesso è sopraggiunto sul colpo. Presenti per gli accertamenti del caso gli agenti della polizia locale di Guidonia Montecelio, che hanno svolto i rilievi scientifici e indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Sono in corso le verifiche sulle responsabilità a carico del conducente del camion, che è stato sottoposto, come da prassi, ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue, dei quali si attendono i risultati.

A Ladispoli un camion della spazzatura ha travolto un'anziana

Solo martedì scorso 7 febbraio un episodio simile è accaduto a Ladispoli, sul litorale Nord della provicnia di Roma. In questo frangente la vittima è stata una donna di ottantaquattro anni, che è stata travolta da un camion della spazzatura in viale Europa ed è morta sul colpo. Anche in questo caso i soccorsi sono stati inutili.