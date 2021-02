Grave incidente nella mattinata di oggi, giovedì 4 febbraio, a Fiumicino. Tra via delle Idrovore e via Coccia di Morto, zona Focene, un'automobile si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ostia, di Cerveteri e del Nucleo Saf (Nucleo Speleo-Alpino-Fluviale), che hanno estratto dalle lamiere il guidatore, un uomo di 51 anni. Quest'ultimo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in eliambulanza in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sarebbero gravi.

I pompieri hanno estratto il conducente dall'abitacolo del veicolo

Non sono chiare le cause dell'incidente, ma stando a quanto si apprende, l'automobile (una vettura rossa) si sarebbe schiantata e ribaltata sull'impianto idrovoro di Focene. La vettura è caduta su una delle pareti che circondano l'impianto a pochi metri dallo specchio d'acqua. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine. Nella fotografia si può vedere l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il conducente dall'abitacolo. L'automobile in questione è una Citroen C4.