Incidente a Conca d’Oro, furgone sbanda e si schianta contro auto in sosta: morto un 50enne Tragedia sulla strada a Roma, dove in zona Conca d’Oro un 50enne alla guida di un furgone è morto. Ha perso il controllo alla guida e si è scontrato contro auto in sosta.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo di cinquant'anni è morto in un incidente stradale avvenuto in via Val d'Ala a Roma. Il sinistro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 6 ottobre, in zona Conca d'Oro a Roma. Per la vittima non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 15, l'uomo era alla guida di un furgone, un Fiat Ducato, e stava percorrendo la strada in via Val d'Ala quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo, ha sbandato ed è finito contro alcune auto parcehggiate al lato della carreggiata.

La scena si è svolta davanti ai passanti, che preoccupati per le condizioni di salute del conducente, hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e hanno chiesto l'intervento di un'ambulanza. Sul posto ricevuta la segnalazione è giunto il personale sanitario, ma non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Il conducente è morto praticamente sul colpo, a causa delle gravi ferite e traumi riportati nell'impatto con le altre vetture in sosta.

Presenti sul luogo del sinistro per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del III gruppo Nomentano, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto. Si tratta di un incidente autonomo, ad essere coinvolto è stato infatti solo il furgone, mentre le macchine contro le quali si è schaintato erano ferme. L'ipotesi è che possa essere stato colto da un malore. Terminate le verifiche sul posto la salma è stata trasferita in obitorio.