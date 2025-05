video suggerito

Incidente a catena su via Pontina: sei auto coinvolte, due feriti. Strada chiusa e traffico in tilt L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi all’altezza di Spinaceto in direzione di Roma. Code e traffico. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Redazione Roma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un incidente a catena è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 31 maggio 2025, su via Pontina in direzione di Roma. Lo sinistro, che ha coinvolto in un tamponamento a catena sei automobili, è avvenuto all'altezza del chilometro 17,800 della strada statale, all'altezza di Spinaceto, quartiere della Capitale oltre il Grande Raccordo Anulare. Due le persone che sono rimaste ferite in modio più serie, che sono state portate in ospedale dalle ambulanze del 118 giunte sul posto. Sul posto anche la Polizia Locale e i mezzi di soccorso stradale. I vigili stanno eseguendo i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.

Incidente su via Pontina: strada chiusa e uscita obbligatoria

Per rendere possibili le operazioni di soccorso e i rilievi, la strada è stata chiusa e il traffico deviato all'altezza del chilometro 18,800 con uscita obbligatorio a Castel di Decima. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione con code e traffico. La Pontina è una delle strade più trafficate in entrata e uscita da Roma, soprattutto nei fine settimana di bel tempo, collegando la città al litorale e alle località di mare.