Incidente a Casal Boccone, auto travolge il cinghiale: conducente ferita, animale morto

Stando a quanto si apprende, l’incidente è avvenuto intorno alle 7 della mattina di oggi, venerdì 26 settembre, in via di Casal Boccone 188. L’animale è morto e la conducente del veicolo è rimasta ferita.

Scontro tra un'automobile e un cinghiale in zona Casal Boccone a Roma. Stando a quanto si apprende, l'incidente è avvenuto intorno alle 7 della mattina di oggi, venerdì 26 settembre, in via di Casal Boccone 188. L'animale è morto e la conducente del veicolo è rimasta ferita. La donna, al volante di una Fiat 500, non ha fatto in tempo a schivare il cinghiale, che stava attraversando la strada, e lo ha preso in pieno.

Sul posto sono arrivati gli agenti del gruppo Nomentano della polizia locale e gli operatori sanitari del 118, che hanno soccorso la signora e l'hanno trasportata all'ospedale Sandro Pertini di Roma in codice giallo.

"Questa mattina di nuovo un incidente stradale a causa di un cinghiale travolto da un’auto su via di Casal Boccone! Una situazione inaccettabile che ormai sta diventando quotidianità. L’animale purtroppo è deceduto, la macchina distrutta ma per i passeggeri fortunatamente solo tanto spavento. Non si contano più le segnalazioni che il sottoscritto ha fatto in commissione ambiente, eppure nessuno prende sul serio questa situazione", ha commentato Manuel Bartolomeo, consigliere municipale di Fratelli d'Italia al Municipio III della Capitale.