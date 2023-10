Incidente a Bracciano, auto investe un uomo mentre attraversa la strada e lo manda in ospedale Ha ricevuto 40 giorni di prognosi il 72enne investito da un’auto in via Salvo D’Acquisto a Bracciano. Stava attraversando la strada quando la macchina l’ha urtato ferendolo.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio (Fonte: Getty Images)

Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in via Salvo D'Acquisto nel Comune di Bracciano, in provincia di Roma. Il sinistro si è verificato nella serata di ieri, giovedì 19 ottobre. Da quanto si apprende l'uomo rimasto ferito è un settantaduenne del posto, che ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche.

Ad investirlo una macchina guidata da un giovane, che è stato identificato. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile della Comapgnia di Bracciano. Si tratta dell'ennesimo investimento di queste ultime settimane tra Roma e provincia, cresce il numero delle persone ferite e dei morti sulla strada.

L'anziano investito ha ricevuto 40 giorni di prognosi

Secondo le informazioni apprese come ricostruito finora sulla dinamica dell'incidente al momento dell'accaduto l'anziano stava camminando e ha attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali all'altezza di Piazza Marinai d'Italia, nei pressi del supermercato Conad. L'auto che stava passando lungo quel tratto lo ha investito. Il conducente della vettura subito dopo averlo urtato si è fermato, è sceso dall'abitacolo e si è fermato a prestargli soccorso, in attesa dell'arrivo del personale sanitario in ambulanza.

I paramedici giunti sul posto hanno preso in carico il ferito e lo hanno trasportato all'ospedale Sant'Andrea. Il paziente giunto nel nosocomio romano è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Da quanto si apprende seppur grave fortunatamente non è in pericolo di vita, ha ricevuto una prognosi di quaranta giorni per le ferite e i traumi riportati. Presenti i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti di rito e ricostruito la dinamica dell'accaduto.