Incidente a Balduina, una persona resta incastrata con la gamba sotto ad un’automobile Un’automobile blocca la gamba di una persona, schiacciandola con la ruota in via Marziale: sul posto i vigili del fuoco e il personale del 118.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

È successo in via Marziale, dove i vigili del fuoco si stanno recando a seguito di una segnalazione: un'automobile ha schiacciato la gamba di una persona con la ruota dell'autovettura e ora la malcapitata si trova incastrata sotto allo pneumatico, senza poter andare via.

L'incidente si è verificato in via Marziale all'altezza del civico 19, nel quartiere di Balduina, a circa un chilometro dalla stazione di Cipro della linea A della metropolitana. Non si conosce ancora l'identità della persona che è rimasta incastrata e neanche quella di chi è alla guida dell'automobile che le sta schiacciando la gamba.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena allertati i pompieri si sono organizzati per intervenire e soccorrere la persona che è rimasta incastrata. I vigili del fuoco si stanno recando sul posto con la squadra 1A e il Carro di Sollevamento per liberare la gamba dalla ruota e dal peso della vettura: oltre a loro, stanno raggiungendo il luogo dell'incidente anche i medici e gli infermieri del personale sanitario del 118 per visitare e curare la vittima. Per il momento, infine, non risultano code e blocchi del traffico nella zona interessata dall'evento.

Le cause dell'incidente

Non si conoscono ancora le cause che hanno portato la persona, di cui ancora non si conosce sesso né età, a finire schiacciata dalla ruota e neppure la dinamica dell'incidente. Non ci sono informazione sulle modalità in cui è rimasta investita: non si sa ancora se si tratti di un pedone che stava attraversando la strada, di un motociclista che stava procedendo lungo la strada prima dell'impatto con il mezzo o di altro ancora.